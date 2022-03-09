Нижний Тагил, Свердловская область, 9 марта, 2022, 22:13 — ИА Регнум. В Свердловской области 23-летний житель Нижнего Тагила попался на сбыте поддельных денег. Об этом сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Ранее он потерял работу и решил подзаработать на сбыте фальшивок. Их он приобрёл через интернет. Ему удалось сбыть две пятитысячные купюры. Ещё одну полицейские нашли в его квартире.

Теперь ему грозит до восьми лет колонии. В содеянном он признался. Проводятся следственные действия, назначены экспертизы.