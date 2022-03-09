Рим, 9 марта, 2022, 22:12 — ИА Регнум. Прибывающие в Италию жители Украины, если выразят такое желание, смогут получить работу, заявил в среду, 9 марта, премьер-министр Италии Марио Драги.

Виноград

После подачи заявление на получение вида на жительства они смогут заняться как автономной, так и сезонной (речь прежде всего о сборе урожая) работой.

Как сообщалось ранее, с конца февраля 2022 года в Италию уже прибыли около 24 тысяч граждан Украины, 90% из них — женщины и несовершеннолетние.