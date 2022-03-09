Манчестер, Великобритания, 9 марта, 2022, 22:06 — ИА Регнум. Сегодня, 9 марта, в Манчестере на стадионе «Этихад» «Манчестер Сити» в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2021/22 примет лиссабонский «Спортинг». Игра начнется в 23:00 по московскому времени.

«Манчестер Сити»

Стартовые составы команд:

«Манчестер Сити»: Эдерсон Мораеш, Джон Стоунс, Эмерик Ляпорт, Александр Зинченко, Конрад Иган-Райли, Илкай Гюндоган, Фернандиньо, Бернарду Силва, Филип Фоден, Рахим Стерлинг, Габриэл Жезус.

«Спортинг»: Антонио Адан, Себастьян Коатеш, Луиш Нету, Гонсалу Инасиу, Матеус Рейс де Лима, Бруно Табата, Мануэль Угарте, Пабло Сарабия, Паулиньо, Педро Порро, Ислам Слимани.

Первый матч «Манчестер Сити» и «Спортинга», состоявшийся 15 февраля 2022 года, завершился крупной победой «горожан» со счетом 5:0. Забитыми мячами отметились Рияд Марез (7' Кевин де Брёйне), Бернарду Силва (17', 44' Рахим Стерлинг), Филип Фоден (32' Рияд Марез) и Рахим Стерлинг (58' Бернарду Силва).