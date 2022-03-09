Вашингтон, 9 марта, 2022, 22:35 — ИА Регнум. Американские врачи впервые в истории успешно провели операцию по комбинированной пересадке сердца и вилочковой железы, сообщает 9 марта BBC.

Rosnauka.ru Сердце

Инновационная процедура помогла спасти жизнь мальчика Истона и врачи надеются, что она может произвести революцию в области трансплантации органов.

Донорская ткань вилочковой железы (орган, ответственный за созревание клеток иммунной системы) должна помочь остановить отторжение организмом нового сердца.

Спустя несколько месяцев после операции анализы показали, что состояние Истона хорошее.

Напомним, ранее стало известно, что в США скончался пациент, перенесший 7 января операцию по пересадке сердца модифицированной свиньи.