Лос-Анджелес, США, , 22:18 — REGNUM Рэпер Drake выставил на продажу комплекс, состоящий из нескольких домов в Лос-Анджелесе (США). Об этом 9 марта пишет Los Angeles Times.

Рэпер Дрейк The Come Up Show

По данным издания, комплекс музыканта Yolo Estate для проведения массовых мероприятий состоит из трёх домов, которые он скупал последние десять лет. Общую стоимость недвижимости Drake оценил в $22,2 млн (более 2,5 млрд рублей).

ИА REGNUM напоминает, что в ноябре 2021 года Drake приобрёл особняк в Беверли-Хиллз (США) за $65 млн. Общая площадь дома составляет почти 1,7 тыс. квадратных метров.

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