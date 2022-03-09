Йошкар-Ола, , 21:59 — REGNUM С 6 марта из Йошкар-Олы появилось новое направление железнодорожного сообщения — до Владимира. Об этом сообщает минспорттуризма Марий Эл.

Поезд

Осуществлять перевозки будет один плацкартный вагон, который отправляется из Йошкар-Олы в составе поезда Йошкар-Ола — Санкт-Петербург. В Коврове вагон будет перецеплен к другому составу.

Отправляться из Йошкар-Олы поезд будет через день в 23:50 мск, прибытие во Владимир — в 18:32 мск следующим днем. Аналогично можно будет добраться из Владимира в столицу Марий Эл.

По данным портала ОАО «РЖД» (Российские железные дороги), на данный момент стоимость билета во Владимир на 10 марта составляет 1 609 рублей, обратны билет на 11 марта обойдется на десять рублей дороже.

Как сообщало ИА REGNUM, фирменный поезд «Марий Эл», который курсирует из Йошкар-Олы в Москву и обратно, с 17 апреля будет двухэтажным. Поезд продолжит курсировать в ежедневном режиме по прежнему расписанию.

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