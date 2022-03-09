Ливерпуль, Великобритания, 9 марта, 2022, 21:58 — ИА Регнум. Как сообщает издание The Daily Mail, руководство Английской Премьер-лиги может наказать футбольный клуб «Эвертон» из Ливерпуля штрафом или лишением очков за нарушение правил прибыльности и устойчивого развития.

Evertonfc.com «Эвертон» — «Бернли» 3:1

По информации источника, в период с 2017 по 2020 годы клуб из Ливерпуля зафиксировал убыток в размере 260 миллионов фунтов. Это на 155 миллионов больше, чем разрешается за трехлетний период.

На данный момент «Эвертон» с шестью победами и 22-мя набранными очками занимает семнадцатое место в турнирной таблице чемпионата Англии. От зоны вылета подопечных Фрэнка Лэмпарда отделяет одно очко.

В прошедшее зимнее трансферное окно «Эвертон» объявил о подписаниях Виталия Миколенко (из киевского «Динамо» за 23,5 миллиона евро), Натана Паттерсона (из «Глазго Рейнджерс» за 14 миллионов евро), Анвара Эль-Гази (из «Астон Виллы» на правах аренды), Деле Алли (из «Тоттенхэма» на правах свободного агента) и Донни ван де Бека (из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды).