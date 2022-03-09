Рим, 9 марта, 2022, 21:53 — ИА Регнум. 19 марта работники компаний сферы автомобильных перевозок в Италии намерены провести общенациональный митинг, передает Sky в среду, 9 марта.

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Резкий рост стоимости бензина может сделать перевозки нерентабельными, не исключаются «спонтанные» решения о прекращении работы, отметили представители профсоюзов.

Участники отрасли ранее обращались с просьбами к правительству, никакой помощи оказано не было, сказано также в заявлении.

Как сообщалось ранее, стоимость литра бензина на АЗС в Италии продолжает быстро расти и преодолела отметку в 2,20 евро за литр.