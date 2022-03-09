Лондон, , 21:53 — REGNUM 30-летний французский форвард Александр Ляказетт, выступающий за лондонский «Арсенал», летом 2022 года может перейти в туринский «Ювентус» на правах свободного агента. Об этом 9 марта сообщило издание Calciomercato.

Александр Ляказетт Chensiyuan

В текущем сезоне на счету Александра Ляказетта пять забитых мячей и восемь результативных передач в 26-ти матчах за «канониров» во всех турнирах. Также нападающий получил одну желтую карточку.

Ляказетт перешел в «Арсенал» 5 июля 2017 года из французского «Лиона» за 53 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 20 миллионов евро. Текущее соглашение Александр Ляказетта с лондонским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года.