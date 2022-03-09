Лондон, 9 марта, 2022, 22:17 — ИА Регнум. Первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень» продали на аукционе за £15,5 тыс. (более 2,3 млн рублей). Об этом 9 марта пишет BBC.

Цитата из к/ф «Гарри Поттер и философский камень», реж. Крис Коламбус. 2001. США, Великобритания Гарри Поттер с друзьями

Как отмечает СМИ, книга была куплена её первым владельцем за 50 пенсов (чуть менее 80 рублей) в благотворительном магазине. Все страницы романа изрисованы детскими «каракулями», что коллекционеры посчитали «очаровательным». По словам продавца, имя которого держится в тайне, он был «ошеломлён» окончательной суммой продажи книги: «Я знаю, что это часть современной истории, но результат был экстраординарным», — говорит он.

ИА REGNUM напоминает, что первое издание «Гарри Поттера и философского камня» Джоан Роулинг было выпущено в 1997 году. Оно насчитывало всего 500 экземпляров.