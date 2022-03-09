Москва, , 21:52 — REGNUM Данные, которые имеются у России о готовящейся со стороны украинских формирований провокаций с использованием химического оружия, будут направлены в Организацию по запрещению химического оружия.

Александр Шульгин Ruspekh.ru

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Об этом 9 марта заявил российский постоянный представитель при ОЗХО Александр Шульгин в эфире «России 24». Высказав мнение, что опасения о провокации с использованием украинской стороной химического оружия имеют серьёзные основания, Шульгинов сказал:

«Сегодня или в крайнем случае завтра утром направим документы в технический секретариат. Попросили присвоить им гриф национального документа России на проходящей сейчас в Гааге 99-й сессии исполсовета и распространим эту информацию среди всех государств — участников ОЗХО».

Он пояснил, что Москве стало известно о планах украинских боевиков устроить провокацию с химоружием в Харькове на экспериментальном ядерном реакторе.

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