Москва, 9 марта 2022, 21:52 — REGNUM Данные, которые имеются у России о готовящейся со стороны украинских формирований провокаций с использованием химического оружия, будут направлены в Организацию по запрещению химического оружия.
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Об этом 9 марта заявил российский постоянный представитель при ОЗХО Александр Шульгин в эфире «России 24». Высказав мнение, что опасения о провокации с использованием украинской стороной химического оружия имеют серьёзные основания, Шульгинов сказал:
Он пояснил, что Москве стало известно о планах украинских боевиков устроить провокацию с химоружием в Харькове на экспериментальном ядерном реакторе.
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