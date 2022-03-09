Париж, 9 марта, 2022, 21:48 — ИА Регнум. Сегодня, 9 марта, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» «Реал» в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 примет французский «Пари Сен-Жермен». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Sandro Halank Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе

Стартовые составы команд:

«Реал»: Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Начо, Тони Кроос, Лука Модрич, Федерико Вальведе, Марко Асенсио, Винисиус Жуниор, Карим Бензема.

«Пари Сен-Жермен»: Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Преснел Кимпембе, Маркиньос, Марко Верратти, Леандро Паредес, Данилу Перейра, Неймар, Килиан Мбаппе, Лионель Месси.

Бригада арбитров (Нидерланды): Данни Маккели | Хессел Стеегстра | Ян де Врис.

Первый матч 1/8 финала еврокубка завершился минимальной победой парижского клуба со счетом 1:0. Единственный мяч на 90+4-й минуте встречи забил нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе.