Вашингтон, , 22:27 — REGNUM Вице-президент США Камала Харрис отправилась с официальным визитом в Польшу и Румынию, что предоставляет второй шанс администрации главы Белого дома Джо Байдена провести прямые переговоры с польскими лидерами по поводу передачи военных истребителей Украине, сообщает 9 марта BBC.

Камала Харрис United States Senate Office of Kamala Harris

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Высокопоставленный представитель администрации Белого дома сообщил, что тема истребителей точно будет поднята во время встречи с польскими лидерами. Однако остается неясным, в каком направлении будут вестись переговоры.

Ранее правительство США отвергло предложение Польши о передаче её военных истребителей в распоряжение американской стороны для дальнейшего использования в конфликте на Украине.

Представитель Пентагона подчеркнул, что перспектива отправки подконтрольных США истребителей на Украину с германской базы НАТО серьёзно беспокоит весь альянс. Он добавил, что решение о передаче Украине самолётов в конечном счете должно принимать правительство Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес высказался в поддержку идеи о передаче польских истребителей МиГ-29 Украине.

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