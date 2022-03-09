Порт-оф-Спейн, , 22:22 — REGNUM Тринидадская исполнительница Ники Минаж пообщалась с Джо Бадденом в рамках интервью. Премьера видео состоялась на YouTube-канале Joe Budden TV 9 марта.

Ники Минаж Скриншот YouTube

В ходе разговора певица рассказала о своей музыкальной карьере, кино и жизни. Также Минаж поделилась мнением о Билли Айлиш и Doja Cat (Амала Ратна Зандиле Дламини).

Ранее Ники Минаж анонсировала свой новый студийный альбом. Выход пластинки запланирован на 2022 год.

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