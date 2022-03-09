Екатеринбург, , 21:42 — REGNUM Проведения Россией спецоперации на Украине не удалось бы избежать. Такого мнения придерживается глава правления межрегиональной общественной организации «Союз ветеранов спецназа ГРУ имени Героя Российской Федерации Д.А. Шектаева» Юрий Яночкин.

Донбасс

Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он отметил, что руководство страны официально выдвигало требования, добивалось обеспечения безопасности страны. Но нынешнее руководство Украины отвечало провокационными заявлениями. И если бы президент России Владимир Путин не объявил о начале спецоперации, то сейчас мы бы занимались теми же вопросами, но уже на своей территории.

Он добавил, что многие годы всю эту ситуацию специально подогревали. Поэтому спецоперация стала следствием действий именно украинских политиков. А руководство России делает всё для того, чтобы решить вопрос с минимальными потерями. Спецоперация сама по себе уникальна. В рамках неё делается всё для спасения мирных жителей.

«Я считаю, что насколько хорошо и качественно сейчас работают наши Вооружённые силы, настолько быстро и положительно будет достигнут результат», — резюмировал активист.