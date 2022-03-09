Нью-Дели, , 22:16 — REGNUM Индийская актриса Бхавана Менон впервые рассказала о том, что чувствовала после её похищения. Об этом 9 марта пишет BBC.

Насилие

По словам Менон, её похитили и изнасиловали в 2017 году, когда она возвращалась со съёмок в свой родной город. После инцидента она «винила себя и искала выход». «В 2020 году, после начала суда я провела 15 дней, давая показания. И тогда все изменилось. Я бы хотела забыть и двигаться дальше, но мне пришлось вспомнить всё, каждую мельчайшую деталь», — говорит актриса.

Как отмечает издание, тогда к делу Менон в Индии было приковано общественное внимание — многие даже обвиняли актрису в том, что она одна возвращалась домой в 7 часов вечера и ставили под сомнение её нравственность и воспитанность. «Это был нелегкий путь. Путь от жертвы к тому, чтобы стать выжившей. Хоть это не я совершила преступление, но было много попыток унизить меня, заставить замолчать и изолировать. Но в такие моменты рядом со мной были люди, которые выходили вперёд, чтобы мой голос услышали», — рассказывает артистка.

ИА REGNUM напоминает, что Бхавана Менон дебютировала в кино в 2002 году. Она снялась в нескольких десятках индийских фильмах.

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