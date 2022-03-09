Вашингтон, , 22:31 — REGNUM Количество открытых вакансий в США осталось рекордно высоким, несмотря на сокращение в январе из-за продолжающегося дефицита работников, сообщает 9 марта Reuters.

За работой Цитата из к/ф «Джентльменское соглашение». реж Элиа Казан. 1947. США

Нехватка кадров продолжит стимулировать рост заработной платы и поддерживать инфляцию на высоком уровне.

Количество открытых вакансий, говорящее о спросе на новые кадры, сократилось в последний день января на 185 тысяч и составило 11,263 млн, сообщило министерство труда в ежемесячном отчете JOLTS.

Отметим, что, пересмотрев данные за декабрь, эксперты увеличили число открытых вакансий, которое составило рекордные 11,448 млн вместо ранее заявленных 10,925 млн.

Напомним, что цены на товары и услуги в США в декабре увеличились на 7%, что стало самым быстрым ростом за 40 лет.

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