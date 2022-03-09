Луганск, , 21:38 — REGNUM Посёлок Голубовское (ЛНР) обстрелян вечером 9 марта украинскими боевиками, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

ВСУ. Миномет Gov.ua

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Атака ВСУ началась в 18:30 мск. По Голубовскому украинские боевики выпустили десять мин из миномёта калибра 120 мм.

Напомним, за сутки 8 марта украинские боевики 13 раз обстреляли территорию ЛНР.

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