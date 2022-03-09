Севилья, Испания, , 21:37 — REGNUM Сегодня, 9 марта, в Севилье (Испания) на стадионе «Бенито Вильямарин» «Бетис» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2021/22 примет франкфуртский «Айнтрахт». Игра начнется в 20:45 по московскому времени.

Фабиан Руис с одноклубниками по «Реалу Бетису» Bulopzt

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Марко Гуидой. Ассистенты главного судьи — Чиро Карбоне и Джорджио Перетти. Резервный арбитр — Марко ди Белло.

Стартовые составы команд:

«Бетис»: Клаудио Браво, Эдгар Гонсалес, Херман Песселья, Юссуф Сабали, Айтор Руибаль, Хуанми, Набиль Фекир, Серхио Каналес, Вильям Карвалью, Гидо Родригес, Виллиан Жозе.

«Айнтрахт»: Кевин Трапп, Эван Н’Дика, Мартин Хинтереггер, Тута, Кристиян Якич, Джибриль Соу, Филип Костич, Ансгар Кнауфф, Даити Камада, Рафаэль Борре, Йеспер Линдстрем.