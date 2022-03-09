Вашингтон, , 21:34 — REGNUM В США скончался пациент, перенесший 7 января операцию по пересадке сердца модифицированной свиньи, сообщает 9 марта Reuters.

Операция на открытом сердце Pixabay.com

Мужчина нуждался в пересадке из-за опасного для жизни заболевания сердца. После операции врачи сообщили о хорошем состоянии мужчины, но несколько дней назад ситуация ухудшилась.

Если бы успех операции был доказан, органы свиней могли бы решить проблему нехватки доноров.

Напомним, что операция проводилась в медицинском центре университета Мэриленда и заняла восемь часов. Для 57-летнего пациента это была последняя надежда.