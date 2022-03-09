Рим, 9 марта, 2022, 21:22 — ИА Регнум. За последние сутки в Италию прибыли почти 4000 граждан Украины, сообщили в МВД страны в среду, 9 марта.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

Общее число приехавших граждан превысило 21 тысячу: 10,5 тысяч женщин, 8,5 тысяч детей, около 2000 мужчин.

Большинство граждан Украины направляются в крупные города Италии — Рим, Неаполь, Милан и Болонью, отметили в МВД.

Ранее сообщалось, что большинство приезжающих направляются к своим родственникам или близким знакомым, уже живущим в Италии.