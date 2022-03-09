В Италию приезжает всё больше граждан Украины
Рим, 9 марта, 2022, 21:22 — ИА Регнум. За последние сутки в Италию прибыли почти 4000 граждан Украины, сообщили в МВД страны в среду, 9 марта.
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Италия
Общее число приехавших граждан превысило 21 тысячу: 10,5 тысяч женщин, 8,5 тысяч детей, около 2000 мужчин.
Большинство граждан Украины направляются в крупные города Италии — Рим, Неаполь, Милан и Болонью, отметили в МВД.
Ранее сообщалось, что большинство приезжающих направляются к своим родственникам или близким знакомым, уже живущим в Италии.