Москва, 9 марта, 2022, 22:21 — ИА Регнум. Российский певец Егор Крид (Егор Булаткин) и стример Бустер (Вячеслав Леонтьев) опубликовали поздравление с авторским праздником. Соответствующий пост появился на страницах знаменитостей в Instagram 9 марта.

Igor Egor Егор Крид

https://www.instagram.com/p/Ca4uns0MzYZ/

«Почему все поздравляют девушек только с 8 марта? Девушек надо поздравлять круглый год! Девчат, с 9 марта вас» — написал Крид. Также музыкант отметил, что в этот же день празднует день рождения его мама.

Ранее стало известно о том, что Егор Крид покинул территорию России. По словам самого артиста, он стал резидентом ОАЭ.