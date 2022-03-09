Санкт-Петербург, , 21:34 — REGNUM Петербургские посетители сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс», которые оформили свои заказы в мобильном приложении вечером 9 марта, не смогли их забрать и вынуждены ждать возврата денег. Причиной стал сбой в работе приложения.

В одном из петербургских ресторанов «Макдоналдс» Татьяна Титаева © ИА REGNUM

При обращении с номером заказа к стойке выдачи сотрудники фастфуда отказывают и просят писать в поддержку о том, что заказ не выполнен, и в связи с этим необходимо вернуть деньги. Сотрудник одного из ресторанов сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что из-за сбоя в приложении заказы принимаются, но не могут быть выполнены. Причины сбоя неизвестны.

При этом формально приложение работает. Пользователи могут выбрать блюда, добавить их в виртуальную корзину и оплатить. Однако затем сталкиваются с проблемами в реализации дистанционного заказа.

В связи с этим посетители в любом случае вынуждены пройти через процедуру оформления заказа через терминалы или напрямую в кассах. При этом в некоторых ресторанах могут быть очереди ввиду повышенного спроса, возникшего после известия о временном закрытии сети «Макдоналдс» в России.

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Напомним, 850 ресторанов компании McDonald's, расположенные на территории России, в ближайшие дни приостанавливают свою работу. Так решило иностранное руководство компании, недовольное специальной российской военной операцией по защите Донбасса.

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