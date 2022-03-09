Лос-Анджелес, США, 9 марта, 2022, 22:15 — ИА Регнум. Американская актриса Кэмерон Диаз заявила, что женщины в Голливуде постоянно подвергались дискриминации. Об этом она рассказала в подкасте BBC.

Цитата из х/ф «Гамбит». Реж. Майкл Хоффман. 2012. США Кэмерон Диаз

По словам Диаз, дискриминация по половому признаку была очень распространена в 1990-е — 2000-е годы. «Слава богу, теперь мы живем в такое время, когда можем сказать: «Это выходит за рамки». Тогда вы не могли этого сделать, потому что потеряли бы работу. И я ни в коем случае не оправдываю это, просто так сложилось», — объясняет актриса.

ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году Кэмерон Диаз решила покинуть киноиндустрию. Об этом сообщила её коллега Сельма Блэр.