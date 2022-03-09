Москва, , 21:18 — REGNUM Украинские нацисты проводят мероприятия, свидетельствующие о подготовке провокацию с применением отравляющих веществ, сообщил 9 марта на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его мнению, результаты этих провокаций будут использованы для обвинения России применении химического оружия.

«Ночью 9 марта в населенный пункт Золочев северо-западнее Харькова украинскими националистами завезено около 80 тонн аммиака. По словам покинувших Золочев жителей, националисты учат их, как правильно действовать при химической атаке», — рассказал Конашенков.

«Все это свидетельствует о подготовке украинскими националистами провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения России в якобы применении химического оружия», — пояснил он.

Напомним, на сегодняшний день известно, что украинские нацисты препятствуют эвакуации мирного населения из зон боевых действий, используя их в качестве «живого щита».

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