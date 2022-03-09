Челябинск, 9 марта, 2022, 21:17 — ИА Регнум. В Челябинской области под сокращение в ближайшее время попадут 1,865 тыс. человек. Об этом сообщили журналистам в областном Главном управлении по труду и занятости.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица

Как пишет Накануне.Ru, 143 организации уже уведомили ведомство о своих планах. Из них на шесть приходятся 1,1 тыс. сотрудников.

При этом в режиме неполной занятости трудятся 1,531 тыс. человек. А 804 работают дистанционно.