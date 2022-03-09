София, , 21:19 — REGNUM Школьные учебники для учеников 1 — 12 классов в Болгарии станут бесплатными в 2023 году. Об этом 9 марта заявил болгарский министр образования и науки (МОН) Николай Денков, пишет софийская газета «Монитор».

Учебник русского языка. 1959

Согласно официальной информации, соответствующее решение было принято на специальном заседании консультационного совета из числа чиновников МОН и депутатов Народного собрания (парламента) Болгарии.

Денков «К сожалению, для введения системы бесплатных учебников в нынешнем учебном году в болгарском бюджете не хватает средств. Именно поэтому сейчас мы отложили принятие данного вопроса. Но уже в 2023 году правительство в целом и минфин в частности выделят необходимые деньги».

Напомним, обеспечение всех без исключения болгарских школьников бесплатными учебниками и дидактическим материалом являлся одним из основных пунктов проводимой действующим правительством Болгарии реформы образования.

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