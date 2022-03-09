София, 9 марта 2022, 21:19 — REGNUM Школьные учебники для учеников 1 — 12 классов в Болгарии станут бесплатными в 2023 году. Об этом 9 марта заявил болгарский министр образования и науки (МОН) Николай Денков, пишет софийская газета «Монитор».

Учебник русского языка. 1959
Учебник русского языка. 1959

Согласно официальной информации, соответствующее решение было принято на специальном заседании консультационного совета из числа чиновников МОН и депутатов Народного собрания (парламента) Болгарии.

«К сожалению, для введения системы бесплатных учебников в нынешнем учебном году в болгарском бюджете не хватает средств. Именно поэтому сейчас мы отложили принятие данного вопроса. Но уже в 2023 году правительство в целом и минфин в частности выделят необходимые деньги».
Денков

Напомним, обеспечение всех без исключения болгарских школьников бесплатными учебниками и дидактическим материалом являлся одним из основных пунктов проводимой действующим правительством Болгарии реформы образования.

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