Бухарест, 9 марта 2022, 21:13 — REGNUM В ближайшее время Румыния увеличит добычу угля на шахтах бассейна Олтении на юго-западе страны. Об этом 9 марта заявил румынский министр энергетики Вирджил Попеску, передает бухарестский информационный портал HotNews.
По словам министра, уже к концу апреля нынешнего года в регионе объемы добычи черного золота увеличатся вдвое.
Напомним, в соответствии с Национальным планом восстановления и обеспечения устойчивости, Румыния обязалась полностью реформировать собственный рынок электроэнергии, заменив уголь в энергетическом балансе на энергию из возобновляемых источников.
При этом окончательно отказываться от угледобычи официальный Бухарест не намерен.
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