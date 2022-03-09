Бухарест, 9 марта, 2022, 21:13 — ИА Регнум. В ближайшее время Румыния увеличит добычу угля на шахтах бассейна Олтении на юго-западе страны. Об этом 9 марта заявил румынский министр энергетики Вирджил Попеску, передает бухарестский информационный портал HotNews.

Хвостенко Василий Вениаминович. Добыча угля. В шахте. 1930-е гг

По словам министра, уже к концу апреля нынешнего года в регионе объемы добычи черного золота увеличатся вдвое.

Попеску «Следуя правилам, нормам и рекомендациям Европейского союза, мы не будем открывать новые угольные шахты, однако станем активнее использовать имеющиеся ресурсы».

Напомним, в соответствии с Национальным планом восстановления и обеспечения устойчивости, Румыния обязалась полностью реформировать собственный рынок электроэнергии, заменив уголь в энергетическом балансе на энергию из возобновляемых источников.

При этом окончательно отказываться от угледобычи официальный Бухарест не намерен.