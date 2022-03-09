Ижевск, 9 марта, 2022, 21:10 — ИА Регнум. Сеть фаст-фуда KFC продолжит работу в Удмуртии. Об этом заявил владелец компании «Фуд-сервис», развивающей сеть в республике, Константин Котов.

(сс) rob_rob2001 KFC

По его словам, ранее введенные американской корпорацией Yum! Brands ограничения, которые предполагают закрытие 70 ресторанов сети в России, не затронут региональные точки.

«Компания закрывает 70 корпоративных ресторанов в Москве, Московской области и Ханты-Мансийском автономном округе. Остальные рестораны принадлежат партнерам по франшизе, поэтому их закрыть не могут», — сообщил глава компании изданию«Коммерсантъ-Ижевск». Однако пока сложно оценить перспективы с поставками продукции.

Котов уточнил, что точно известно об уходе с российского рынка компании Pepsi, напиткам придется искать замену. При этом сеть ресторанов использует куриное мясо местного производства, и ситуация будет зависеть от того, как поведут себя поставщики.

В Удмуртии сеть продолжит работу под брендом KFC, договор франшизы подписан на десять лет.

ИА REGNUM напоминает, ранее стало известно о закрытии в России 850 ресторанов быстрого питания «Макдональдс». Причем в Удмуртии рестораны этой сети пока тоже продолжают работать.