Ростов-на-Дону, , 21:08 — REGNUM В Ростовской области в течение 2022 года жильём обеспечат ещё 1,1 тыс. детей-сирот. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 9 марта.

Новое жильё для детей-сирот Пресс-служба минстройтранса Алтайского края

На обеспечение квартирами льготной категории граждан в региональной казне предусмотрено почти 2,2 млрд рублей. Главам муниципалитетов губернатор напомнил о необходимости тщательного контроля за расходом серьезных бюджетных ассигнований.

«Главы администраций несут персональную ответственность за сроки и качество предоставляемого жилья детям-сиротам. Региональный минстрой должен держать эту приоритетную тему на постоянном сопровождении, поэтапно отслеживая процесс предоставления жилья», — сказал глава региона Василий Голубев.

ИА REGNUM сообщало, что в конце 2021 года депутаты донского парламента поддержали предложение губернатора о возможности переезда детей-сирот в другое муниципальное образование и внесли соответствующие поправки в областной закон «О социальной поддержке детства в Ростовской области». В частности, органы местного самоуправления теперь наделены правом приобретать жильё для детей-сирот на территории других муниципальных образований в границах Ростовской области.

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