Вашингтон, 9 марта, 2022, 22:20 — ИА Регнум. Американский рэп-исполнитель Fivio Foreign (Макси Ли Райлес III) поделился своими любимыми композициями Канье Уэста (Йе) в рамках шоу Complex Brackets. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале Complex 9 марта.

Скриншот YouTube Fivio Foreign

В ходе выпуска музыкант отбирал лучшие треки Уэста по системе турнирной сетки, параллельно общаясь с ведущим. Общая продолжительность видео составила 16 минут.

Ранее Fivio Foreign и Канье Уэст неоднократно сотрудничали друг с другом. Так, на счету дуэта имеются песни Ok Ok и City of Gods.