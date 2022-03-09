Москва, 9 марта, 2022, 20:57 — ИА Регнум. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) российских организаций за 2021 год составил 29 трлн 649,8 млрд рублей. Такие данные приводит 9 марта Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Предприниматель

В 2020 году сальдированный финансовый результат по сопоставимому кругу организаций составил 11 трлн 573,5 млрд рублей. Таким образом, за год данный показатель вырос в 2,6 раза.

Сообщается также, что доля прибыльных организаций в России в 2021 году выросла на 4,5 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом и достигла 75,1%. Доля убыточных организаций сократилась соответственно до 24,9%.

Согласно данным Росстата, за 2021 год 42,9 тысячи организаций получила совокупную прибыль в размере 32 трлн 541,6 млрд рублей, что на 90,1% больше, чем за 2020 год. При этом 14,2 тысячи организаций понесли убыток на общую сумму 2 трлн 891,8 млрд рублей, что на 47,8% меньше, чем годом ранее.