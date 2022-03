Иллинойс, США, , 20:55 — REGNUM Американский рэп-музыкант Calboy (Кэлвин Вудс) опубликовал видеоклип на песню If Know You Know. Публикация ролика состоялась на YouTube-канале артиста 9 марта.

Calboy Скриншот YouTube

На видео исполнитель проводит время в компании своего окружения и заявляет о собственной значимости. Съёмки работы проходили в штате Иллинойс (США).

Напомним, что Calboy начал музыкальную карьеру в 2017 году. Первая популярность пришла к рэперу после премьеры композиции Envy Me в 2018 году.

