Иллинойс, США, 9 марта, 2022, 20:55 — ИА Регнум. Американский рэп-музыкант Calboy (Кэлвин Вудс) опубликовал видеоклип на песню If Know You Know. Публикация ролика состоялась на YouTube-канале артиста 9 марта.

Скриншот YouTube Calboy

На видео исполнитель проводит время в компании своего окружения и заявляет о собственной значимости. Съёмки работы проходили в штате Иллинойс (США).

Напомним, что Calboy начал музыкальную карьеру в 2017 году. Первая популярность пришла к рэперу после премьеры композиции Envy Me в 2018 году.