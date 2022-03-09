Брюссель, 9 марта, 2022, 20:44 — ИА Регнум. Европейский союз (ЕС) вводит санкционные ограничения в отношении 14 владельцев и руководителей крупных российских компаний.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Список физических лиц опубликован 9 марта на официальном сайте Евросоюза.

Ограничительные меры ЕС введены в отношении Александра Винокурова (сеть супермаркетов «Магнит»), Андрея Гурьева (производитель удобрений «Фосагро»), Андрея Мельниченко (угольная компания «СУЭК», компания — производитель удобрений «ЕвроХим»), Дмитрия Пумпянского (ТМК, «Синара»), Вадима Мошковича (компания «Русагро»), Дмитрия и Никиты Мазепиных (производитель удобрений «Уралхим» / «Уралкалий»), Михаила Полубояринова (СЕО «Аэрофлот»), Дмитрия Конова (ПАО «СИБУР Холдинг»), Михаила Осеевского («Ростелеком»).

По утверждению чиновников ЕС, эти люди поддерживают политику, «угрожающую территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также стабильности и безопасности на Украине».

Кроме того, санкции введены также и против 146 членов Совета Федерации РФ, проголосовавших за ратификацию договоров о взаимопомощи с республиками Донбасса.

Всего в опубликованном списке 862 физических лица и 53 организации. Им запрещен въезд в страны — члены ЕС, их активы в странах Евросоюза будут заморожены.