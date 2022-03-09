Вашингтон, 9 марта, 2022, 20:50 — ИА Регнум. Команда покойного рэпера TheNotorious B.I.G. (Кристофер Джордж Латор Уоллес) собирается выпустить уникальную NFT-коллекцию, посвящённую музыканту. Информация об этом появилась на странице Oneofnft в Instagram 9 марта.

Скриншот YouTube The Notorious B.I.G

https://www.instagram.com/p/Ca4qIn3OxEB/

В настоящее время неизвестно, какие именно предметы будут представлены в коллекции, однако её выход будет приурочен к 50-летию артиста. Также отмечается, что часть средств от продажи будет передана в Фонд памяти рэпера.

Напомним, что The Notorious B.I.G. скончался 9 марта 1997 года в результате вооружённого нападения. Музыканту было 24 года.