Воркута, Коми, 9 марта, 2022, 20:40 — ИА Регнум. Воркутинский хлебокомбинат с 14 марта поднимет цены на продукцию в среднем на 10%. Объявления предприятия было растиражировано в соцсетях.

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Администрация города информацию подтвердила, отметив, что повышение цен вызвано подорожанием муки, услуг железнодорожной доставки ингредиентов, электроэнергии, тепла.

Как сообщало ИА REGNUM, сахар и гречневая крупа наиболее заметно подорожали в России в феврале 2022 года.