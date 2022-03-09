Новочеркасск, Ростовская область, , 20:38 — REGNUM В Ростовской области покидает свой пост заместитель главы администрации Новочеркасска Сергей Бочан. Он намерен сменить род деятельности.

Отставка

Кадровые перестановки ожидаются в ближайшие дни, пишет интернет-издание «Ёрш». Бочан курировал вопросы жилищно-коммунальной сферы и благоустройства с марта 2021 года.

ИА REGNUM сообщало, что донские следователи расследуют земельные махинации в Новочеркасске. Известно, что неустановленные пока должностные лица из числа сотрудников местной администрации незаконно предоставили в собственность местной жительнице земельный участок площадью 1178 кв. метров, расположенный в черте города.

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