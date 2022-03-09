9 марта 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили заявление министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса о том, что санкции против России в отношении поставок в страны Запада энергетических ресурсов могут начаться с нефти.

Оксана Переможенко, , 22:40 — REGNUM Санкции против Российской Федерации в отношении поставок в страны Запада энергетических ресурсов могут начаться с нефти. Об этом, как сообщает ТАСС, 8 марта заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Нидерландов Вопке Хукстрой.

Опять санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Габриэлюс Ландсбергис European People's Party

«Для нас нет никаких красных линий в отношении санкций против России, мы готовы обсуждать любые предложения. Что касается энергоносителей, то можно было бы начать обсуждение вопроса о запрете их поставок из России с нефти, так как ее экспорт в большей мере пополняет российский бюджет, к тому же по нефти проще найти других поставщиков», — сказал политик.

Новость обсудили в телеграм-канале политолога и публициста Андрея Ваджры.

«Стоит отметить, что и Нидерланды, и Литва относятся к ключевым покупателям российской нефти в Европе», — напоминает телеграм-канал Андрея Ваджры.

«Напугали козла капустой!» — иронизирует Ольга Р.

«Правильно. И в омут с головой», — с сарказмом добавил Ctoпepvый.

«Прибалты решили выстрелить себе в голову…» — пошутил SenseiGrey.

«Пусть отказываются. Они думают Евросоюз за всё им заплатит. Ну-ну, посмотрим, насколько их хватит…» — пишет Svetlana F.

«И правильно, на фига им нефть? Им овес теперь нужен, ведь конь любит овес. Ну и воск на свечи», — отреагировал Arhangel.

«А что есть у Литвы? Вот просто хоть один бы пример привели, отчего они не отказались? А, да, свобода! Ну так вот, дамы и господа из Литвы: «Вы свободны!» — иронизирует Olga O.

«Поддерживаю. Давайте, литовцы, вперед, в каменный век», — с сарказмом отреагировал Vаня Z.

«Литовская армия на велосипедах и самокатах!!!» — смеется T-sound.

«Литве, похоже, скоро каюк. Их правители недальновидные уже уничтожили всё, что могли», — написал Rinat.

«Не надо торопиться, пусть помаринуют сами себя в санкциях, а когда дойдет до маразма, обрезать им все поставки разом», — не без сарказма добавил Александр Б.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Превентивно им отключить», — пишет Лариса.

«Да это они выслуживаются, типа, мы такие верные и гавкаем громко! Но они понимают, что Европа отключать ничего не захочет, поэтому и такие смелые!» — отметил Yury K.

«Просят? Так отключите нефть и газ. Пускай отапливаются своими шпротами», — шутит Наталья В.

«Кто будет спрашивать литовских шестерок?!» — не выдержала Светлана.

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