Москва, 9 марта, 2022, 20:39 — ИА Регнум. Российский рэпер Noize MC (Иван Алексеев) опубликовал специальный клип на композицию «Вуду». Премьера ролика состоялась на YouTube-канале музыканта 9 марта.

Павел Ищенко ИА REGNUM Noize MC

Примечательно, что сама песня была выпущена в 2021 году, однако артист принял решение о её переиздании с дополнением в виде анимационного видеоролика. Сам Noize MC назвал работу «предвестником жуткой катастрофы».

Напомним, что Noize MC начал музыкальную деятельность в 1997 году. 16 декабря 2021 года рэпер выпустил новый студийный альбом «Выход в город».