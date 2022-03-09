Киев, 9 марта, 2022, 20:27 — ИА Регнум. Невозможно денацифицировать страну, не отстранив от власти нацистов, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 9 марта, комментируя высказывания официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Украина

Как сообщалось ранее, Захарова заявила, что в задачи специальной военной операции России «не входит ни оккупация Украины, ни разрушение ее государственности, ни свержение действующей власти».

«Заявлять, что специальная военная операция России на Украине не ставит целью избавить эту страну от нынешней власти, значит обрекать все наши усилия на провал.

Как можно денацифицировать страну, не отстранив от власти нацистов? Как можно рассчитывать на поддержку и даже просто нейтрально-положительное отношение местного населения к нашим войскам, если ты заявляешь, что скоро уйдёшь и оставишь их на растерзание той власти, которую ты отказался свергать?