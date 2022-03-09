Новошахтинск, Ростовская область, , 20:06 — REGNUM В Ростовской области к поиску троих братьев, покинувших центр помощи детям в Новошахтинске, подключились следователи. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР 9 марта.

Следственный комитет Sledcom.ru

Мальчики в возрасте 11, 12 и 15 лет покинули центр помощи детям 8 марта и до сих пор не вернулись. По данному факту назначена доследственная проверка, проводятся поиски детей. Известно, что ранее несовершеннолетние без разрешения уже покидали территорию центра.

Процессуальное решение будет принято по итогам проверки.

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