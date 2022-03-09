Новошахтинск, Ростовская область, 9 марта, 2022, 20:06 — ИА Регнум. В Ростовской области к поиску троих братьев, покинувших центр помощи детям в Новошахтинске, подключились следователи. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР 9 марта.

Sledcom.ru Следственный комитет

Мальчики в возрасте 11, 12 и 15 лет покинули центр помощи детям 8 марта и до сих пор не вернулись. По данному факту назначена доследственная проверка, проводятся поиски детей. Известно, что ранее несовершеннолетние без разрешения уже покидали территорию центра.

Процессуальное решение будет принято по итогам проверки.