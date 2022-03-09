Вашингтон, , 20:11 — REGNUM Звезда сериала «Кости» Хит Фримен скончался от передозировки наркотиками. Об этом 9 марта сообщает TMZ, ссылаясь на заключение судмедэксперта.

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В отчёте утверждается, что в организме актёра найдено несколько запрещённых веществ, а также алкоголь. Указывается, что смерть наступила в результате несчастного случая.

ИА REGNUM напоминает, что Хит Фримен скончался ещё в ноябре 2021 года. Ему был 41 год.

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