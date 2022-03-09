Ярославль, 9 марта, 2022, 20:29 — ИА Регнум. В Ярославле завод японской компании «Комацу» продолжит свою работу в штатном режиме. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Максим Авдеев по итогам встречи с представителями компании «Комацу Мэнуфакчуринг Рус».

Страница Максима Авдеева на Facebook Завод Комацу в Ярославле

«Решение принципиальное и ответственное по отношению к экономике региона. На ярославском заводе «Комацу» работают более 400 человек. Компания планирует сохранить штат и уровень заработной платы», — рассказал зампред регионального правительства Максим Авдеев.

Из-за усложнившейся логистики производство продолжат в сокращённом режиме. Как только поставки из-за рубежа будут налажены — компания вернётся к выполнению производственного плана.

Ярославский завод «Комацу» собирает строительную технику, в основном экскаваторы.