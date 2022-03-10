10 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 03:08 — REGNUM Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он готов обсуждать территориальные вопросы относительно Крыма, а также Донецкой и Луганской Народных Республик, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 9 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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»От наркоты что ли отпустило?» — задаётся вопросом Дима С.

Многие пользователи с удивлением для себя узнали, что Зеленский всё-таки готов обсуждать вопросы признания Крыма, ДНР и ЛНР, хотя ранее он стойко игнорировал данную тему.

«С кем он собрался это обсуждать? Сам с собой? А может быть, с кокосом?» — интересуется Евгений Г.

«С этим торчком никто серьёзно ни о чём говорить не будет. Настоящие переговоры будет вести Лавров с настоящими хозяевами этого клоуна. А эта кукла пусть дальше надрывается», — написал Ян Н.

Некоторые комментаторы отмечают, что договариваться с действующей украинской властью никто не собирается, требуется её полная смена.

«Какие компромиссы? Он это о чём? Будут дальше сопротивляться — будет хуже. Путин же ясно сказал. Зря его не слушают», — отмечает Александр С.

«Пока Украина поклоняется Бандере и молится на США, с ней трудно будет договориться. Скорее даже невозможно», — поделился своим мнением Анатолий С.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей полагает, что Зеленский немного припозднился со своими «территориальными вопросами». Теперь от Украины ждут полной капитуляции и старта процесса денацификации, пишут граждане.

«Так этого компромисса Донбасс и ждал от Зеленского, когда он стал президентом. Вот только президент на Украине не только лжец, но и не имеет никакой власти. Вся власть роздана нацикам, которые никому не подчиняются», — отмечает Игорь В.

«Там люди будут жить вполне нормально без компромиссов со всякими наркоманами. Украина всё равно не умеет держать своё слово, так что о чём-либо договариваться с ней нет смысла», — считает Котяра К.

Ряд пользователей указывает на то, что ДНР, ЛНР и Крыму уже давным-давно не нужно никакое признание со стороны Украины, поэтому Зеленский может и дальше прятаться в бункере, хотя смена воинственной риторики на готовность к разговору не может не радовать.

«Не его, Зели, собачье дело, как будут жить люди в Донбассе и в Крыму. Уже без этого ублюдка и его своры неофашистов разберутся», — пишет Лилия С.

«Уже риторика меняется. После полного окружения донбасской группировки ВСУ, думаю, согласится на капитуляцию», — предполагает Андрей Р.

«А капитулировать этот клоун разве не собирается? Ему же ясно сказали, что от него требуется», — отметил Николай К.

Нашлись и те, кто уверены, что Зеленского уже давно и на Украине-то никто не слушает, так что разговаривать с ним нет вообще никакого смысла, потому что он уже никто.

«Неужели кому-то ещё интересно и важно, что сказал или на что ответил этот политический импотент?» — задаётся вопросом Андрей П.

«А кто такой теперь этот Зеленский? Разве его кто-то слушает на Украине? По-моему, Украиной теперь рулят нацики. С ними всё равно разговора быть не может. Так что никаких обсуждений быть не может ни с формальной, ни с фактической властью на Украине. Ждём уничтожения нацистов и освобождения Украины», — написал Миша У.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, 8 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью американскому телеканалу ABC о том, что он готов обсуждать территориальные вопросы, «касающиеся временно оккупированных территорий и непризнанных республик».