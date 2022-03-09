Бишкек, , 19:58 — REGNUM Парламент Киргизии рассмотрел решение специальной депутатской комиссии по вопросу о лишении депутатской неприкосновенности бывшего секретаря совета безопасности, депутата Адахана Мадумарова.

Адахан Мадумаров Facebook.com/ madumarovadakhan

В итоге большинство парламентариев проголосовали против предоставления генеральной прокуратуре республики разрешения на привлечение Мадумарова к уголовной ответственности.

Напомним, что в январе 2022 года против депутата законодательного собрания Киргизии Адахана Мадумарова возбудили уголовное дело по статье «Государственная измена». Впоследствии её переквалифицировали на «Злоупотребление должностным положением».

По версии следствия, в 2009 году секретарь совета безопасности Адахан Мадумаров подписал протокол о том, что Киргизия взяла у Таджикистана в аренду на 49 лет земельный участок площадью в 5 гектаров.

При этом таджикские власти утверждают, что данная территория принадлежит Таджикистану, а правительство Киргизии утверждает, что принадлежность этой земли не определена, а потому участок по-прежнему остается спорным.

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