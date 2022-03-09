Элиста, 9 марта, 2022, 19:58 — ИА Регнум. В отставку ушла заместитель министра образования и науки Калмыкии Татьяна Питкиева. Об этом говорится в распоряжении главы республики Бату Хасикова.

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«Прекратить срочный служебный контракт, заключенный с Питкиевой Татьяной Ивановной, заместителем министра образования и науки Республики Калмыкия, освободить её от замещаемой должности и уволить с государственной гражданской службы Республики Калмыкия по инициативе гражданского служащего», — следует из документа.

ИА REGNUM напоминает, что в октябре 2021 года после ухода Эрдни Баринова с поста министра образования и науки Калмыкии Питкиева временно возглавила ведомство. В декабре 2021 года её сменила Булгана Ангирова.