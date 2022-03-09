Лос-Анджелес, США, 9 марта, 2022, 20:04 — ИА Регнум. В Сети опубликовали трейлер фильма под названием «Невыносимая тяжесть огромного таланта». Ролик доступен на YouTube-канале кинокомпании Lionsgate с 9 марта.

nicolas genin Николас Кейдж

В комедийном боевике главную роль исполняет Николас Кейдж — в картине он играет самого себя. По сюжету Кейдж, находясь на грани финансового краха, ради того, чтобы заработать $1 млн, посещает день рождения своего фаната. Однако позже выясняется, что поклонник актёра — глава преступного синдиката.

Добавим, что в картине также сыграли Педро Паскаль, Тиффани Хэддиш и Нил Патрик Харрис — режиссёром выступил Том Гормикэн. Премьера фильма запланирована на 21 апреля 2022 года.